في الذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر.. سعد الشاذلي صاحب خطة المآذن العالية

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، فيلماً تسجيلياً من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة في الذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر عن الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر المجيدة، والذي وصف بأنه صاحب خطة حرب أكتوبر 1973، والتي حملت اسم «المآذن العالية».

في الذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر.. الفريق سعد الشاذلي مؤسس أول فرقة مظلات مصرية

وقالت القوات المسلحة، في فيلمها التسجيلي عن الفريق سعد الشاذلي بمناسبة الذكرى 49 لانتصارات حرب أكتوبر، اليوم، إنه وُلد في محافظة الغربية عام 1922، ثم التحق بالكلية الحربية، ليتخرج فيها عام 1939 ضابطاً في سلاح المشاة.

وأضافت القوات المسلحة، في فيلمها، أن الفريق سعد الدين الشاذلي، شارك في الحرب العالمية الثانية، وفي حرب فلسطين، وأنه يرجع إليه الفضل في تأسيس أول فرقة مظلات في مصر، والتي قادها أيضاً، كما قاد كتيبة مظلات أثناء العدوان الثلاثي على مصر، وقاد أيضاً اللواء الأول المشاة في حرب اليمن، ثم عُين قائداً للقوات الخاصة.

الفريق سعد الشاذلي أصدر «التوجيه 41» المُحدد لأهم مهام القوات في حرب أكتوبر

وتوضح القوات المسلحة، أن الفريق سعد الدين الشاذلي، تولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة المصرية في مايو 1971، وأصدر «التوجيه 41»، خلال حرب أكتوبر المجيدة، والذي حدد أهم التفاصيل والمهام التفصيلية أثناء العبور والاقتحام، لتحقيق انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأشارت إلى أن الفريق سعد الشاذلي يُنسب إليه الفضل في وضع «خطة المآذن العالية.. العملية بدر»، كما أنه أحد أبرز القادة العسكريين، والذي حصل أيضاً على نجمة الشرف العسكرية عن دوره القيادي في حرب أكتوبر.

الشاذلي مُنح قلادة النيل العظمى عن مهامه الجليلة في حرب أكتوبر

ورحل الفريق البطل في 10 فبراير 2011، ومنح قلادة النيل العظمى عن المهام الجليلة التي قدمها للأمة المصرية.