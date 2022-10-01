القوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر: المصري صاين أرضه.. وحافظ عهده

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، منذ قليل، عدة فيديوهات قصيرة من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، حول الذكرى الـ49 لحرب أكتوبر المجيدة، والتي تحتفل مصر بها هذا العام، تحت شعار: «أكتوبر 1973.. إرادة وطن».

وقالت القوات المسلحة في الفيديوهات، إن النصر قصة نجاح نجح الجيش المصري في تحقيقها في وقت كان التحدي صعبا، والعبور كان قرارا مصيريا، لكن الطريق الطويل كان آخره نورا، وكان جيشنا بطل الحكاية، وكان «كل مصري جنبه».

وأضافت أن أبطال وقادة حرب أكتوبر المجيدة وعدوا بأنهم لن يفرطوا في سنتيمتر واحد من أراضينا.. وأقسموا.. وكانوا عند قسمهم؛ فصار الوعد والقسم.. نصر.

وتابعت: «أبطال حرب أكتوبر المجيدة، سطروا بدمائهم تاريخا عظيما.. وأعادوا الأرض.. وحفظوا العرض».

واستطرد: «تمر السنين والأيام ويبقى الأثر ذكرى لبطولة شعب وجيش عبروا وعدوا سد حصين.. وقفوا وصدوا بكل يقين.. حققوا نصر وفخر لمصر؛ فالمصري يضحي بعمره.. صاين أرضه.. وحافظ عهده».