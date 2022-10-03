جامعة الأزهر: صياغة برنامج جديد لزيادة الوعي لمواجهة تغيرات المناخ

يعد الأزهر جامعا وجامعة أحد أهم مؤسسات الدولة التي تقوم بدورها في تعزيز جهود الدولة في القضايا المحليه والعالمية.

مجابهة تغيرات المناخ

وأعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود عن دعوتها كافة المعنين بالمجتمع المدني وكافة المعنين بقضايا المناخ لصياغة إلى ما هو مهم في إطار حماية الأمن المناخي للمجتمع المدني لمواجهة تغيرات المناخ، وذلك ليكونوا شركاء في صياغة برنامج جديد للحكومة يراعي فيه برامج تنموية تتبنى سياسات وآليات تنفيذ تساهم في زيادة الوعي المجتمعي لمواجهة ومجابهة تغيرات المناخ.

وأضافت أن الأزهر بما له من دور إقليمي بجانب مؤسسات الدولة يساهم وسوف يساهم في تبني حلول لقضايا العالمية.

وتنظم جامعة الأزهر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد النوعي للمناخ ومبادرة سفراء المناخ المنتدى الدولي الخامس «تعزيز قدرات المجتمع المدني تجاه التغيرات المناخية» برعاية الإمام الدكتور أحمد الطيب.

أهداف المشاركة الاجتماعية بالمنتدى الدولي الخامس

- تبني سياسات وآليات التنفيذ وفقا رؤية مصر 2030 في الأمن البيئي.

- منهجية الخطة الحضرية الجديدة وكافة التدابير اللينة في الحفاظ على البيئة ضد التغيرات المناخية.

- ما هي التزامات المجتمع المدني في الحد من التغيرات المناخية وأثرها على الإنسان.

- التخفيف من آثار التغير المناخي ومنع آثارة السلبية حق من حقوق الإنسان.

- ضمان الأنصاف في العمل المناخي.

- ضمان المساءلة والإنصاف الفعال من أضرار تغير المناخ على المجتمع المجالات.

- دور المرأة فى الحد من التغيرات المناخية.

ويأتي هذا المنتدى قبل أيام من استضافة مصر للمؤتمر العالمي للمناخ (COP27) المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ؛ من أجل استكمال الجهود التي تبذلها جامعة الأزهر في دعم جهود الدولة في التوعية بقضايا التغيرات المناخية من أجل الإسهام في تقديم حلول إيجابية تحد من التغيرات بأساليب علمية.