محمود صديق: منتدى التغيرات المناخية بجامعة الأزهر يعكس جهود الدولة

قال الدكتور محمود صديق مقرر عام المنتدى ونائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والمشرف على لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الخامس حول التغيرات المناخية: إن المنتدى يعكس جهود الدولة في مواجهة تغيرات المناخ، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن ما وصلت إليه الحضارة الإسلامية في وقت سابق بالمساهمة في حل المشكلات فإن الحضارة العريقة لن تترك مكانتها تجاه العالم، حيث يأتي هذا المنتدى استكمالا للمنتديات التي تنظمها جامعة الأزهر تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

مبادرة سفراء المناخ بدأت من جامعة الأزهر

وقال مصطفى الشربيني سفير المناخ الأوروبي في مصر، إن مبادرة سفراء المناخ بدأت من جامعة الأزهر منذ عام، والمبادرة حاليا تعمل من واقع علمي بالمشاركة مع لجنة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر.

وقال مصطفى الشربيني سفير المناخ الأوروبي في مصر، إن مبادرة سفراء المناخ بدأت من جامعة الأزهر منذ عام، والمبادرة حاليا تعمل من واقع علمي بالمشاركة مع لجنة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر.

وتابع الشربيني: بالنيابة عن سفراء المناخ أتوجه بالتهنئة لكل الحضور والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر وذكرى المولد النبوي.

التأثير على صحة الإنسان وانهيار العالم

وقال الأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي إنه ليس لدينا سوى عالم واحد وهو الذي نعيش فيه، والجميع يعلم أن سبب الأزمة هو الوقود والغازات التي تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وهذا سوف يؤدي إلى جفاف المياه، ما يشكل صراعات حول المياه والحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى التأثير على صحة الإنسان وانهيار العالم، خلق الله الإنسان بعد أن خلق الأرض، ونحن كرجال الدين يجب أن نحافظ على العالم ورجال الدين هم القادة الروحيين، ولذلك إن الله سوف يحاسبنا، وأشاد بالدور الذي تقوم به مصر من خلال استضافته المؤتمر العالمى Cop 27.

وتنظم جامعة الأزهر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد النوعي للمناخ ومبادرة سفراء المناخ المنتدى الدولي الخامس «تعزيز قدرات المجتمع المدني تجاه التغيرات المناخية» برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.