برلماني: انتخاب هيئة اللجان النوعية بالتزكية يعكس التوافق بين الأحزاب

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب أديرت بشكل توافقي، مشيرا إلى أن الهيئات جرى انتخاباها بالتزكية، ما يعكس قوة البرلمان المصري ووجود حالة من التوافق بين القوى السياسية المختلفة سواء أحزاب الأغلبية أو المعارضة.

إحالة 8 مشروعات تعديل لبعض القوانين

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المجلس يبحث للانتهاء سريعا من التشكيلات حتى يقوم بالانطلاق بشكل أسرع لمناظرة التشريعات والقوانين التي يجب تشريعها خلال الفترة المقبلة: «إمبارح والنهاردة تم إحالة 8 مشروعات تعديل لبعض القوانين، ونوقش بالأمس قرار رئيس الجمهورية ببعض الإجراءات في شبه جزيرة سيناء».

واستطرد: «بالنسبة للجنة الإدارة المحلية فور انتهاء الانتخابات بدأنا بشكل سريع وعاجل في مناقشة قانون التصالح والاشتراطات البنائية والتعديات على الأرض الزراعية، وهناك رغبة كبيرة لدى أعضاء المجلس لتسريع وتيرة العمل، ومسألة التوافق بتخلق حالة من القوة».

قانون التصالح على رأس أولويات المجلس

وأوضح أن قانون التصالح في مخالفات البناء على رأس أولويات مناقشات مجلس النواب حاليا: «ملف التصالح من أهم الملفات التي ننظر إليها بعين الاعتبار، وليس هناك مصلحة لأحد في تعطيل انتهاء هذا الملف، خصوصا وأنه يدر دخلا كبيرا جدا للدولة المصرية، ويحدث حالة من الارتياح الشعبي بين المواطنين».

وتابع: «نناقش أيضا مشروع قانون الأحوال الشخصية، وهو أحد أهم المشاريع المطروحة في البرلمان، وحتى تلك اللحظة اللجنة التي شكلت من قبل وزير العدل لم تنتهِ بعد من تصوراتها، وكل المشاريع التي قدمت خلال دور الانعقاد الأول والثاني أحيلت للجان المختصة، وذلك لإضفاء حالة من التوافق على مثل هذا القانون المهم».