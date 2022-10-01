برلماني: نهتم بجميع القضايا الشعبية ولدينا أجندة تشريعية قوية

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منهج التنسيقية الالتحام مع جميع القضايا الشعبية بجميع الطرق سواء من خلال الأجندة التشريعية أو الأدوات الرقابية جنبا إلى جنب، مشيرا إلى أن هذا الأمر ظهر بشكل واضح في دور الانعقاد الأول والثاني.

مقلد: نشهد مناقشة عدد من القوانين ذات البعد الاجتماعي

وأضاف «مقلد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن هناك عددا من المشروعات المتعلقة ومحل الاهتمام الخاصة بالجماهير وغيرها مما يخص أدق تفاصيل حياة المواطنين، وخلال الفترة المقبلة، تجري مناقشة عدد من القوانين ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المهم للمواطنين، بالإضافة إلى عدد من الأدوات الرقابية التي تستخدم لحماية المواطنين والمستهلك.

مناقشة قانون العمل بمجلس الشيوخ

واستطرد: «قانون العمل بالفعل جرى مناقشته في مجلس الشيوخ، وخلال الفترة المقبلة، تجرى إعادة المناقشة في مجلس النواب، وذلك لأنه بيت إقرار القوانين، وبالتالي تجرى إعادة مناقشة مواده سواء في اللجان المختصة بالجلسة العامة ومن ثم إقراره، وده قانون يهم جميع المواطنين بكل الشرائح لأنه ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل».

وأوضح أن هناك انحيازا كبيرا في قانون العمل الجديد للحفاظ على حقوق العمال: «العديد من الأمور لا تزال مطروحة للمناقشة، وبشكل نهائي لن يجري الإفصاح عن أي تفصيلات نهائية قبيل إدراجه في اللجان النوعية المختصة سواء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومن ثم وصوله للجلسة العامة للتصويت عليه».

وتابع: «القانون ينحاز بشكل كامل لوضع حالة متزنة بين العامل وصاحب العمل من ناحية أخرى، كما جرى مناقشة قانون الإيجار القديم وإقراره في دور الانعقاد الماضي، وجميع الأمور مطروحة في هذا الشأن».