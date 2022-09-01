عمرو درويش: التنسيقية برهان على نجاح الشباب في المراكز القيادية

قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب وعضو مجلس النواب، إن أعضاء التنسيقية كافة نجحوا في أن يبرهنوا على مدى نجاح تجربة الشباب في المراكز القيادية في الدولة المصرية، وذلك بعدما حصلوا على تدريب جيد ومشرف ساعدهم في التأهيل للنجاح في مهماتهم التي كلفوا بها، «الاستجواب اللي قدم في البرلمان في الفصل التشريعي الحالي كان من أعضاء التنسيقية».

درويش: أعضاء التنسيقية أظهروا تمثيلا نيابيا محترما

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أعضاء التنسيقية وبعد مرور تجربة استمرت طيلة 4 سنوات، أظهروا تمثيلا نيابيا محترما نال إشادات واسعة سواء من المجالس النيابية أو السلطة التنفيذية والشارع المصري.

درويش: تجربة التنسيقية ستستمر مع الاستمرار في الإخلاص للوطن

وأوضح أن تجربة التنسيقية، ستستمر مع الاستمرار في الإخلاص للوطن والحفاظ على المقدرات الوطنية والثوابت الوطنية وحقوق مصر التاريخية، بخلاف دحر الإرهاب ومحاربة الأفكار المتطرفة، ومقاومة المخططات الخارجية، «قدرنا نبلور ده في أداء برلماني محترم، وقدرت التنسيقية أن تمثل صوت المعارضة الوطنية في البرلمان، وأن تكون صوتا يراقب الأداء الحكومي».

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب: «هناك بلورة حقيقية في التكامل الوطني، وفي التنسيقية مختلف التيارات من أحزاب يسارية ويمينيه ووسط، كل التيارات ممثلة في التنسيقية، الأمر الذي انعكس على التمثيل البرلماني، والتنسيقية استطاعت أن تكون خليطا سياسيا غير موجود على المستوى العالمي».