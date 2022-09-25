عمرو درويش: الحوار الوطني بالمحافظات جيد وأدعو مجلسه للإشراف عليه

أشاد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، بفكرة انتقال مبادرة الحوار الوطني بالمحافظات والتي كان قد دعا إليها مجلس أمناء الحوار الوطني خلال اجتماعه السابع والثامن، وقال إنها فكرة جيدة للغاية وستسهم في القضاء على الكثير من المشكلات الداخلية التي يعاني منها سكان المحافظات المختلفة.

الحوار الوطني في المحافظات

وأوضح درويش في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ فكرة انتقال الحوار الوطني لكل محافظات الجمهورية ستعد نقلة نوعية في القضاء على العقبات التي تواجه سكان كل محافظة، خاصة أنها ستعطي لهم الفرصة في تقديم حلول لمشاكلهم بالتشاور مع بعضهم البعض دون إبداء أي حلول فرضية عليهم.

وأضاف: يجب أن يكون الحوار داخل المحافظات عن طريق عقد اجتماعات دورية لأمناء الأحزاب بالمحافظات وتبادل وجهات النظر حول كل المشكلات المتعلقة بالمحافظة وتقديم الحلول لها وبذل قصارى الجهد في تقديم حلول توافقية ومرضية دون التعصب لرأي معين حتى نصل إلى الهدف المنشود وهو جمع شمل الأهالي تحت مظلة واحدة.

درويش يدعو مجلس الحوار الوطني للإشراف

ودعا أمين سر لجنة التنمية المحلية أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني إلى إشرافهم بصفة مباشرة على عملية إجراء الحوار الوطني بالمحافظات وذلك عن طريق تولي كل عضو من الهيكل التنظمي للحوار الوطني سواء من مجلس الأمناء أو مقرري اللجان عملية التنسيق والتنظيم داخل محافظة أو محافظتين وذلك في إطار التعرف على كل المشكلات التي تواجه محافظات الجمهورية.