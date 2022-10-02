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لجنة العفو الرئاسي تعلن عن قائمة جديدة من المفرج عنهم تضم 50 اسما

كتب:

يسرا البسيوني
09:00 م | الأحد 02 أكتوبر 2022
مجموعة من المفرج عنهم

مجموعة من المفرج عنهم

أعلنت لجنة العفو الرئاسي، التنسيق مع الأجهزة المعنية لخروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا من غير المتورطين بعنف، ممن لا ينتمون لجماعات إرهابية اليوم وغداً، استكمالاً للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والتي نتج عنها انفراجة ملموسة في هذا الملف، مؤكدة استمرار عملها خلال الفترة المقبلة في احتواء ودمج العناصر المُفرج عنها طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة.

أسماء المفرج عنهم

وجاءت قائمة أسماء لجنة العفو الرئاسي، كالتالي:

بالإضافة إلى كل من، عمرو خليل «التراس»، سعيد شحاته، محمد عبده علام، ايهاب البشبيشي ويحيى حلوة.

وتُجدد اللجنة شكرها لرئيس الجمهورية، والنائب العام، ووزير الداخلية على جهودهم الحثيثة والمُقدرة لإنجاح عمل اللجنة، كما تؤكد اللجنة تطلعها للمزيد من الإفراجات خلال الفترة المقبلة.

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بقلم يسرا البسيوني