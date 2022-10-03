كيف تفرق بين اللحوم الجيدة والفاسدة؟.. «السر في اللون والرائحة»

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج خلال شهر سبتمبر أكثر من 100 كيلو لحوم مريضة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بعضها مريض بالحمى أو الصفراء أو البور الصديدي، وفقا لتقرير الحملة التموينية، فضلا عن تحرير عدد من المحاضر للحوم مذبوحة خارج السلخانة أو تحمل أختام مزورة، مما جعل عملية شراء لحوم جيدة وصالحة للاستهلاك الآدمي تحتاج إلى خبرة وتفكير قبل الشراء.

عدة طرق لمعرفة اللحوم الجيدة والمريضة

أوضح الدكتور أحمد حمدي الشبح، مدير مجازر سوهاج بمديرية الطب البيطري، في حديثه لـ«الوطن»، وجود عدة طرق لمعرفة اللحوم الجيدة واللحوم المريضة، قائلا: «يبدأ فحص اللحمة من اللون والرائحة فإذا تغير لون اللحوم عقب الشراء وحتى الوصول للمنزل إلى الإصفرار أو الإخضرار ورائحة غير جيدة وأصبح ملمسها مفتتا فهي غير صالحة وتلك أسرع وأسهل طريقة بكشف اللحوم الفاسدة».

وتابع: «ثم تأتي الطريقة الثانية وهي عند الشك باللحوم بدون ظهور الأعراض الأولى للون والرائحة فيتم وضع قطعة لحم تحتوي على دهون في قدر ماء وتغلي جيدا ومتابعة البخار المتصاعد، إذا كانت رائحة غير جيدة كان اللحم غير صالح للاستهلاك الآدمي ولحم فاسد».

وأردف: أو يتم شوي قطعة اللحم ووفقا لرائحتها تحدد جودتها، أو باستخدام سكين ثم تسخينها لتقطيع اللحم وهي من أسهل طرق كشف جودة اللحوم».

فحص اللحوم بالمنديل والماء

وأضاف «الشبح»، ويمكن استخدام طريقة المنديل وبها يستخدم منديل ورقي يوضع داخل شق طولي باللحوم والضغط على اللحم فإذا تلطخ تماما بالدماء فاللحوم غير صالحة.

أو طريقة الماء، وتوضع قطعة لحم بكوب ماء يرج جيدا فإذا ترك رواسب بالماء كان اللحم غير صالح ومريض بالفعل.

كما أفاد «الشبح» أنه للتفريق بين لون الإصفرار المقبول والمرضى تماما توضع اللحوم بالثلاجة لثاني يوم فإذا وجد نفس اللون الأصفر فاللحوم مريضة ويجب إعدامها.

لون الشوربة يدل على صلاحيتها

وأكد «الشبح»، أنه يمكن التفريق بين اللحوم الجيدة والمريضة من خلال لون الشوربة فاللحوم السليمة ذات شوربة صفراء ولها طعم ورائحة مقبولة، بينما اللحوم المحمومة أو المريضة ذات شوربة مائلة للون الأحمر.

ونصح «الشبح» المواطنين بالشراء من جزار ثقة وعدم شراء لحوم عليها أختام غير واضحة.