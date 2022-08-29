ضبط 1593 قضية تموينية وتنفيذ 62521 حكمًا قضائيًا في حملات أمنية موسعة 

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، كما شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أخرى لملاحقة تجار المخدرات والهاربين من أحكام فضلا عن مواصلة الإدارة العامة للمرور حملاتها لضبط السائقين المخالفين.

ضبط 1593 قضية متنوعة

وعلى صعيد مواجهة الحملات التموينية، تم ضبط 1593 قضية متنوعة، بينها قضيتي حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات بلغت 5 أطنان دقيق أبيض وأرز شعير، و465 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، و718 قضية في مجال مخالفات المخابز، و19 قضية استيلاء على السلع المدعمة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على 110 طن أعلاف حيوانية داخل مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية، لعدم الإعلان عن الأسعار، كما ضبطت قائد سيارة متعهد نقل دقيق حال توقف السيارة أمام مخبز بلدي متوقف عن العمل بمحافظة القاهرة محملة بـ 14 طن دقيق بلدي مدعم و400 كيلو جرام نخالة ناعمة، مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم.

التحفظ على 8 أطنان أسمدة زراعية مدعمة

كما تم ضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة الفيوم محملة بـ 8 أطنان أسمدة زراعية مدعمة، مدون عليها علامات تجارية محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، فضلا عن ضبط 3 أطنان أرز شعير بدون مستندات تم تخزينها بمخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الغربية لحجبها عن التداول بالأسواق، و2٫47 طن مقطعات دواجن ولحوم مجمدة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بمصنع للصناعات الغذائية بمحافظة الجيزة.

وصادرت الحملات 108000 عبوة شاي دون مستندات مجهولة المصدر، بمخزن لتجارة المواد الغذائية بمحافظة الإسكندرية، و11880 لتر مواد بترولية تم تجميعها بمحطة لتموين السيارات بمحافظة القاهرة للإتجار بها في السوق السوداء، كما تم ضبط قضيتين امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ 11,700 طن أقماح محلية.

تحرير 745 مخالفة للمحال التجارية

كما أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 745 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وشنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 166 قطعة سلاح ناري بحوزة 134 متهمًا، وتنفيذ 62521 حكمًا قضائيًا متنوعًا وضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت (8) متهمين، فضلا عن ضبط 251 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 50 كيلو مواد مخدرة و2654 قرص مخدر.

ضبط 161470 مخالفة مرورية متنوعة

من جهة أخرى، واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 161470 مخالفة مرورية متنوعة.