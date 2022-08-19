ضبط 1667 قضية تموينية متنوعة في حملات أمنية موسعة بالمحافظات

استمرت جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول، وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية التي أسفرت عن ضبط 1667 قضية تموينية متنوعة بينها 2 قضية حجب سلع بمضبوطات بلغت «9 أطنان سكر وملح ومكرونة»، فضلا عن ضبط 438 قضية بيع بأزيد من السعر و703 قضايا في مجال مخالفات المخابز، وكذا ضبط 42 قضية استيلاء على السلع المدعمة.

مصادرة 23 طن دقيق بلدي مدعم

وضبطت الحملات مالك مخبز بلدي بمحافظة المنوفية لتصرفه في كمية قدرها 23,7 طن دقيق بلدي مدعم، قام المذكور بالإتجار بها في السوق السوداء، كما ضبطت 13٫28 طن مكرونة وأرز أبيض وسكر حر داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص، بمحافظة الجيزة، لعدم الإعلان عن الأسعار، و18,75 طن لحوم مجمدة مستوردة، دون مستندات ومجهولة المصدر داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية.

وصادرت الحملات 29 طن فول حصى وزيت طعام، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي داخل مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية، و101300 لتر بنزين وسولار، تم تجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء داخل محطة لتموين السيارات بمحافظة الإسكندرية، و2,1 طن لحوم مجمدة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.

التحفظ على 52 طن أعلاف حيوانية

كما ضبطت الحملات 52 طن أعلاف حيوانية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني بمصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف بمحافظة المنوفية، فيما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً عن ضبط 62 قضية.

وفى إطار جهود الإدارات التموينية لضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي، أسفرت الجهود عن ضبط قضية بمضبوطات 4,050 طن أقماح محلية، فضلا عن ضبط 13 قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية 132 طن أقماح محلية.