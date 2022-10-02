والدة ميار شريف: تنبأت بفوز ابنتي بالبطولة بسبب أرضية الملعب

قالت آمال ثابت، والدة ميار شريف، إن فوز ابنتها في بطولة عالمية للمحترفين في التنس يعد أول فوز لفتاة في تاريخ التنس المصري، وجرى تتويجها بالبطولة العالمية للمحترفين، مشيرة إلى أنها لم تتوقع لابنتها الفوز نظرا لما تعانيه من إصابة قريبة «كانت متجبسه ومش بتعمل نتائج كويسة، والمرحلة دي من مراحل عودتها».

أرض الملعب من النوع الرملي

وأضافت «ثابت»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه مع وصول ابنتها إلى دور نصف النهائي وفوزها فيها فقد تنبأت لها بالفوز بالبطولة، وذلك لأن أرض الملعب من النوع الرملي، وهو النوع المفضل بالنسبة لها.

واستطردت: «أغلب بطلات العالم بتحب الكرة السريعة، ومش عندهم طولة بال في اللعب على الأراضي دي، وده تخصصها أكتر من الأراضي الصلبة، والحمد لله عملت نتائج كويسة، ولما شوفتها وهي بتلعب حسيت أنها عايزة تعمل حاجة».

وأوضحت أن ميار مع عودتها إلى اللعب مرة أخرى بعد فترة من الإصابة عانت فيها فقد توجت ببطولة «بارما» عقب عودتها من إصابة طويلة، «أختها كانت معاها في البطولة وكان لأختها تأثير على الفوز ده، وأخوتها كمان بيلعبوا تنس، لكن ميار من صغرها بتسافر نظرا لنتائجها الجيدة التي حققتها».

المشاركة في بطولة التنس الأفريقية

وتابعت: «ميار اشتركت في بطولة التنس الأفريقية وهي عندها 12 سنة، ومن كتر السفر اتعودت عليه وتعودت على اللعب بره، وتشارك في بطولة بأمريكا الجنوبية وهتلعب على الأرض اللي بتفضلها وإن شاء الله تعمل نتائج كويسة».