بطلة تنس طاولة: أحلم بالوصول إلى أولمبياد باريس 2028

قالت مروة الهضيبي، بطلة تنس الطاولة، إن جدها كان يلعب تنس الطاولة بانتظام، وكذلك شقيقها الكبير محمود الذي كانت تذهب معه للتمرين وتنتظره وتلعب بعض الوقت، فوقعت في حب اللعبة، ومارستها وحصلت على عدة ألقاب منها بطولة إفريقيا تحت 18 سنة 3 مرات، وتأهلت لأولمبياد الشباب في عام 2018.

دعم مستمر من الوالدين

وأضافت «الهضيبي» خلال استضافتها في برنامج «بداية وهدف»، مساء اليوم الأربعاء، على صفحة تنسيقية شباب الأحزاب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتقدمه النائبة البرلمانية هادية حسني، أن والديها هما سند لها في اللعب والمذاكرة، وكانت أمها وأخوتها يسافرون معها باستمرار، ولكن حاليا يحضرون التدريبات والمباريات داخل مصر فقط، متابعة: «مستوى اللاعبين في تنس الطاولة تحسن في الفترة الأخيرة، والإعلام كمان بقى مركز عليها، خاصة لما هنا جودة ومروة عسر حققتا نتائج جيدة في الأولمبياد».

حلم الوصول إلى أولمبياد باريس 2028

وواصلت بطلة تنس الطاولة: «إحنا نقدر نجيب ميداليات عالمية أكتر الفترة المقبلة، وحاليًا أنا وأختي التوأم لسه متخرجين من الجامعة وعاوزين ناخد لعبة تنس الطاولة بشكل أكثر جدية، وبندور على فرصة احتراف بره عشان مستوانا يعلى، وبعدين نشتغل، إحنا الاتنين دايمًا بنشجع بعض وهدفنا نوصل لأولمبياد باريس 2028 إن شاء الله، وبنتواصل مع المدربين عشان نلعب في نادي بره مش باسم منتخب غير منتخب مصر، خاصة إن مصر متربعة على عرش أفريقيا ولكن لما بنلعب بطولات خارج القارة بتبقى أصعب بصراحة، ولسه هنبذل مجهود أكتر، وأنا تصنيفي الدولي دلوقتي 173 وترتيب الزوجي في الثلاثينات».