«القومي للمرأة» يهنئ ميار شريف بلقب بطولة «بارما» الإيطالية: إنجاز تاريخي

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، البطلة المصرية ميار شريف، بعد تتويجها بلقب بطولة بارما الإيطالية من فئة 250 نقطة، كأول لاعبة مصرية تحقق هذا الإنجاز في تاريخ لعبة التنس.

مايا مرسي: ميار شريف رفعت اسم مصر واسم المرأة المصرية عاليًا

وعبّرت مايا مرسي، في بيان صادر اليوم، عن بالغ فخرها بهذا الإنجاز التاريخي الذي حققته ميار شريف، مضيفة أنَّها رفعت اسم مصر واسم المرأة المصرية البطلة عاليًا، متمنية لها التوفيق والنجاح والمزيد من الإنجازات التاريخية.

أول لاعبة مصرية تفوز بلقب «WTA 250»

ميار شريف توجت كأول لاعبة مصرية تفوز بلقب «WTA 250» نقطة، بعد تغلبها على اليونانية ماريا سكاري في دورة بارما الإيطالية من فئة الـ250 نقطة، وتحتل ميار شريف حاليًا المركز الـ73 عالميًا في تصنيف محترفات التنس، وعادت مؤخرًا من الإصابة التي حرمتها من استكمال منافسات بطولة رولان جاروس في مايو الماضي، وكانت تسعى لتقديم بطولة مميزة في إيطاليا خاصة بعد خروجها المبكر في بطولة بودابست الدولية عقب خسارتها أمام السلوفاكية آنا كارولينا شميدلوفا بمجموعتين دون رد حتى نجحت بتتويج البطولة التى نظمتها المدينة الإيطالية.