المشرف على ناشئي تنس الطاولة: اكتشفنا أبطالا من القرى والنجوع

قال هشام أبوحشيش، المشرف الفني للناشئين والأبطال الواعدين، في اتحاد تنس الطاولة، إنه يتم العمل حالياً على مشاركة مراحل الناشئين والواعدين ببطولة الجمهورية تحت أعمار 11 و15 سنة المقامة حالياً بالإسماعيلية.

وأضاف أبوحشيش أنه يجري مشاركة 200 لاعب ولاعبة من أبناء «مشروع أمل مصر»، وحقق 65% من اللاعبين نتائج جيدة بالبطولة والتأهل للأدوار المتقدمة.

وقال إن دخول المشروع بقرى ونجوع مصر أثرى اللعبة باكتشاف عدد كبير من الموهوبين الذين ينقصهم التوجيه الفني والبدني، مشيرا إلى أن المشروع يتواجد حاليا بمحافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ وأسوان وقنا وسوهاج والدنيا وشمال سيناء والبحر الأحمر والوادي الجديد والمنوفية.

وقال إبراهيم جودة، المشرف الفني لمرحلة الواعدين، إن الخبرات التدريبية التراكمية لدى خبراء اللعبة في مصر تمثل نواة نجاح المشروع والوصول باللاعب المصري نحو تحقيق البطولات العالمية والأوليمبية، وهو هدف جميع القائمين عليه بدليل تفوق أبطالنا الحاليين وتقدمهم بالتصنيف العالمى للاتحاد الدولي لتنس الطاولة.

رئيس الاتحاد: احتفالية كبرى لتكريم الفائزين

وقال معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى الرياضة والرياضيين اهتماما خاصا بتمثيلهم وتوسيع مشاركتهم بالحياة السياسية والنيابية لوضع ما يستلزم من تشريعات تخدم الرياضة بشكل عام ولرفع اسم مصر عاليا في مختلف المحافل الرياضية.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة لا تتدخر وسعا في توفير كل سبل الدعم والرعاية لأبطالنا أصحاب الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية الذين أسعدوا الشعب المصري مع وعد بحصد المزيد خلال البطولات المقبلة.

وأكد عاشور أن الاتحاد المصرى سوف ينظم احتفالية كبيرة لتكريم أبطال مصر بتنس الطاولة الذين حققوا نتائج مبهرة ببطولة البحر الأبيض المتوسط وبطولة أفريقيا التي أقيمت بنيجيريا، مشيرا إلى أن المصريين قادرون على تحقيق ميدالية أولمبية بتنس الطاولة وهو حلم نسعى لتحقيقه.