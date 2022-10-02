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«سكاي نيوز»: الأمم المتحدة تفشل في تمديد الهدنة باليمن

كتب:

عمرو حسني
10:47 م | الأحد 02 أكتوبر 2022
الموقف في اليمن

الموقف في اليمن

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، إن الأمم المتحدة لم تتوصل لاتفاق على تمديد الهدنة في اليمن، لافتا إلى أن هناك استمرارا في المفاوضات لتمديد الهدنة، داعيا كل الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي تصعيد للعنف بحسب خبر عاجل نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

تعليق أمين الجامعة العربية

من جهته، أصدر اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بيانا أوضح فيه أن هناك قلقا من عدم تمديد الهدنة في اليمن، التي تنتهي اليوم، داعيا الحوثيين إلى العمل على إعلاء مصلحة اليمن مع الانخراط بالإيجابية لتسهيل تمديد الهدنة الإنسانية من أجل تخفيف الصعوبات التي تعيشها اليمن.

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بقلم عمرو حسني