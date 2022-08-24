فيضانات اليمن تخلف خسائر فادحة.. مصرع 100 شخص وتضرر 35 ألف أسرة

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قبل قليل، إن هطول الأمطار الغزيرة وما نتج عنها من فيضانات وسيول جارفة، في معظم محافظات اليمن خلال الأسابيع القليلة الماضية، تسبب في أضرار فادحة في الأرواح وسبل العيش، حيث لقى أكثر من 90 شخصًا مصرعهم ودمرت منازل وأراض زراعية لآلاف الأسر، بالإضافة إلى العديد من مرافق البنية التحتية الحيوية داخل البلاد.

مصرع 100 شخص وتضرر 35 ألف أسرة

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أشارت اللجنة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن الفيضانات ألقت عبئًا إضافيًا يضاعف من معاناة الملايين من اليمنيين الذين لا يزالون يتجرعون صنوفًا من المعاناة من جراء النزاع المسلح الممتد منذ أكثر من سبع سنوات، لافتة إلى أن 100 شخص على الأقل من بينهم أطفال لقوا حتفهم في مناطق مختلفة، كما تضررت حوالي 35 ألف أسرة.

وأكدت اللجنة أن اليمن يكافح لمواجهة تبعات النزاع، سواء فيما يتعلق بالنزوح أو تفاقم وانعدام الأمن الغذائي، وكذلك انهيار شبكات الخدمات الذي بات وشيكًا في ظل الهشاشة الشديدة التي تعاني منها الخدمات الأساسية مثل «المياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي وأنظمة الرعاية الصحية»، موضحة أن الأمطار الغزيرة والفيضانات فاقمت من انتشار الأمراض الموسمية والأمراض المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا وحمى الضنك والملاريا، والتي تحصد أرواح الكثيرين في بلد لا تتجاوز نسبة المرافق الصحية التي مازالت تعمل فيه 51% فقط.

تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي في اليمن

وقالت رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن مولان جيوفاني، إن الفيضانات ألحقت أضرارًا بالغة بالأراضي الزراعية في اليمن، محذرة من أن ذلك سيفاقم كثيرًا من حالة انعدام الأمن الغذائي في بلد يعاني فيه ما يصل إلى 19 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، لافتة إلى أن الفيضانات جرفت ذخائر غير منفجرة وألقتها في مناطق سكنية وزراعية، بما يعرض المدنيين لخطر جسيم.