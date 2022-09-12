«المجلس الانتقال الجنوبي» يسيطر على معسكر لـ«القاعدة» في اليمن

سيطر «المجلس الانتقالي الجنوبي» في العاصمة اليمنية المؤقتة «عدن»، على معسكر لتنظيم «القاعدة» الإرهابي في عملية عسكرية، بمحافظة «أبين» جنوب شرقي اليمن.

وأشار المتحدث باسم قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي»، المقدم محمد النقيب، إلى أن السيطرة على معسكر «السري»، جاءت ضمن عملية «سهام الشرق» لتأمين المحافظة من العناصر الإرهابية.

«الانتقالي الجنوبي» يسيطر على معسكر «عكد» شمال شرقي «زنجبار»

كما سيطرت قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي»، على معسكر «عكد» في مديرية «مُودية» شمال شرقي «زنجبار» مركز «محافظة أبين»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان «المجلس الانتقالي الجنوبي»، اعلن في 22 أغسطس الماضي،، إطلاق عملية «سهام الشرق» لتأمين محافظة «أبين» اليمنية، من العناصر الإرهابية.

«القيادة الرئاسي» يحمل المجتمع الدولي تبعات التراخي إزاء ممارسات الحوثيين

وفي سياق متصل، حمل رئيس مجلس «القيادة الرئاسي» اليمني، رشاد العليمي، خلال لقاء مع مبعوث «واشنطن» تيم ليندركينج والسفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، المجتمع الدولي تبعات التراخي إزاء ممارسات الحوثيين وتداعيات ذلك على فرص السلام وأمن المنطقة والعالم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وبحث الجانبان، مستجدات الوضع في اليمن وجهود إحياء مسار السلام، فيما أشاد العليمي، بالدور الأمريكي، ومبعوثها الخاص إلى بلاده في مساعيها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، ودعم قيادته السياسية.

من جانبه، أشاد ليندركينج، بالقرارات الحكومية الأخيرة المتضمنة تسهيل دخول سفن المشتقات النفطية إلى «موانىء الحديدة» على البحر الأحمر، رغم عراقيل الحوثيين.

وأكد ليندركينج، أن إيران تؤجج الصراع في اليمن من خلال دعمها للحوثيين، في تطوير قدراتهم العسكرية والمتعلقة بالطائرات المسيرة.

وحذر المبعوث الأمريكي، من أن حدوث أي تسرب من خزان «صافر» النفطي، من شأنه تدمير ساحل البحر الأحمر، مشيرا إلى أن إغلاق الموانئ المطلة على الساحل الغربي أمام سفن النفط، سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني اليمني.