وزير الرياضة يسلم إيسترن كومباني كأس بطولة الشركات ببورسعيد «صور»

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأحد، ختام بطولة الجمهورية للشركات في نسختها الـ55 - دورة الراحل الدكتور حسني غندر، رئيس اتحاد الشركات الأسبق - وذلك بالمدينة الرياضية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، بحضور المهندس حسن كامل، رئيس الاتحاد المصري الرياضي للشركات، والتي شارك بها 20 ألفا و800 لاعب.

إيسترن كومباني تفوز بالبطولة

وسلم وزير الشباب والرياضة والمحافظ، الكئوس للفرق الفائزة، حيث احتفظت شركة «إيسترن كومباني» بصدارة الدرع العام للبطولة للعام 11 على التوالي، وتلتها هيئة قناة السويس بالمركز الثاني ثم شركة السكر والصناعات التكاملية فى المركز الثالث، بينما في مسابقات ذوي الهمم حصلت شركة إيسترن كومباني، على درع البطولة، والمركز الثاني المصرية للاتصالات، والثالث النصر للبترول.

وتضمن حفل الافتتاح لختام بطولة دورى الشركات السلام الوطني، وطابور حملة الأعلام، وعدد من الاستعراضات والفقرات الفنية.

إطلاق شعلة البطولة من العاصمة الإدارية

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد أطلق شعلة بطولة الجمهورية للشركات من أمام مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مجلس إدارة الإتحاد العام الرياضي للشركات.