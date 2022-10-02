علاء فؤاد: الحكومة تواصل العمل على مشروع قانون الأحوال الشخصية وسيكون متوازنا

هنأ المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، الشعب المصري، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وأعياد أكتوبر المجيدة.

وقال فؤاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة CBC: «بالنسبة للأجندة التشريعية، نخاطب كل الوزارات، وكل وزارة يكون لها أولوياتها ونعرض هذه الأولويات على مجلس الوزراء ونخرج بأولويات الحكومة التي تمكنها من تنفيذ برنامجها وسياستها ونرسلها إلى مجلس النواب فور انعقاده».

وأضاف: «المجلس يعاون الحكومة وتجري مناقشة القوانين وفقا لترتيب الأولويات الوارد من الحكومة، ومن ضمن أولويات الحكومة قانون العمل وقانون إنشاء مصر الرقمية وحقوق المسنين وتعديلات قانون الزراعة وقانون الإجراءات الجنائية وإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات».

مجلس الشيوخ يناقش قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات

وتابع: «مجلس الشيوخ يناقش قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات في أول جلسة له»، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن قانون العمل علاقة ثلاثية بين العامل وأصحاب العمل والحكومة، وبالتالي يجب الوصول إلى نقطة توازن لإرضاء كل الأطراف وأن يخرج القانون بصورة منضبطة ومرضية لكل الأطراف المعنية به.

تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية

وأوضح، أن هناك لجنة مشكلة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرار وزير العدل، حيث تعد قانون الأحوال الشخصية واللجنة فيها قامات دينية واجتماعية وقضائية على أعلى مستوى: «هذا القانون يخص الأسرة وليس الرجل أو المرأة أو الأطفال فقط، ويجب أن يكون متوازنا لحل المشكلات كافة التي تواجه الأسرة المصرية، حيث تعد اللجنة المشكلة قانون جديدا للأحوال الشخصية، وحتى الآن لم تقدم اللجنة مخططها لمجلس الوزراء حتى يتم مناقشته وإرساله لمجلس النواب، ثم تبدأ المناقشة في اللجنة النوعية ثم يعرض على الجلسة العامة لإصداره».