إبداعات مدارس كفر الشيخ لاستقبال الطلاب.. رفعت شعار «اتحضر للأخضر»

«تحيا مصر» و«اتحضر للأخضر» و«خُذ الكتاب بقوة».. كلمات وظفتها عدد من المدراس الابتدائية في محافظة كفر الشيخ، لتخطيط وتجميل أفنية المدارس، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد 2022 - 2023م، وفي إطار وطن أخضر، والتي تأتي ضمن اهتمام الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتغييرات المناخية والاحتباس الحراري، وبمناسبة قرب استضافة مصر لمؤتمر المناخ «Cop 27».

فحرصت مدرسة نيل للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بيلا التعليمية على تخطيط فناء المدرسة بكلمات «تحيا مصر» و«اتحضر للأخضر»، وهو ما جذب انتباه أولياء الأمور، وطلاب المدرسة في اليوم الأول للدراسة.

«استخدمنا الجير الأبيض في تخطيط ملعب المدرسة وطلع شكله حلو جداً والموضوع متكلفش حاجة ده كان بأقل التكاليف، واحنا إللي قمنا بعملية التخطيط»، كلمات قالها علي أحمد، أحد المعلمين بالمدرسة، لـ«الوطن».

وأكد «أحمد»، «إن إدارة المدرسة حرصت على إظهار المدرسة بشكل لائق وجميل ولافت للنظر أيضاً، وبالفعل كان شكل فناء المدرسة جميل، وجذب انتباه الطلاب وأولياء أمورهم».

الوضع لا يختلف كثيراً عن مدرسة العجوزين الإعدادية المشتركة في دسوق والتي قامت بقص أشجار المدرسة على هيئة كلمة «خُذ الكتاب بقوة»، وتم اقتباس الجملة من آية في القرآن الكريم، بحسب محمد محسن، أحد المعلمين في المدرسة، «حرصنا علي تزيين المدرسة وزراعة الأشجار بها، وقمنا بقص الأشجار علي هيئة كلمة آية {خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ} التي نزلت في سيدنا يحيى عليه السلام، وموجودة في سورة مريم».

مراجعة التجهيزات المدرسية

وتجملت مدارس كفر الشيخ منذ أيام استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022 - 2023م، وتمت ومراجعة التجهيزات المدرسية والمباني ومتابعة نظافتها وسلامتها، والتزام كل المنشآت التعليمية بتنفيذ تعليمات الأمن المستدامة، فضلاً عن زيادة المساحات الخضراء بزراعة الأشجار في إطار مبادرة «وطن أخضر».

انتظام الدراسة

وانتظمت الدراسة أمس الأحد، في 2214 مدرسة بمحافظة كفر الشيخ، حيث استقبلت المدارس 859 ألفاً و716 طالب وطالبة في حميع مراحل التعليم بالمحافظة.