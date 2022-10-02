محافظ كفر الشيخ ينعى معلمة توفيت في حادث سير أثناء توجهها إلى المدرسة

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مُعلمة اللغة العربية، انديرا غاندي الفخراني، بمدرسة مطوبس الثانوية التجارية، التي وافتها المنية إثر حادث سير، صباح اليوم الأحد، قبل توجهها لمدرستها، وجرى نقلها لمستشفى مطوبس المركزي، داعياً الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويُلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأوفد المحافظ، ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، لمتابعة مراسم الدفن، وسرعة استخراج الأوراق اللازمة، لدفن جثمانها في مقابر العائلة بإدفينا بمحافظة البحيرة.

ومن جانبه، قدم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، واجب العزاء لزوج وأهالي الفقيدة انديرا غاندي الفخراني، مُعلمة اللغة العربية بمدرسة مطوبس التجارية، التي انتقلت للرفيق الأعلى إثر حادث أثناء توجهها لمدرستها.

جاء ذلك، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وهانى حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، والسيد الشافعي، مدير عام إدارة مطوبس التعليمية، وحسن الشيمى وكيل الإدارة.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يقدم التعازي

ونقل وكيل الوزارة، لزوج وأهالي المعلمة الراحلة تعازي اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتابع جميع الإجراءات حتى استخراج تصاريح الدفن، كما تابع التحقيقات التي أُجريت بالنيابة العامة، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدها برحمته، الواسعة، وأن يُلهم أهلها الصبر والسلوان.

المعلمة لقيت مصرعها في حادث سير

وكانت مُعلمة لغة عربية بمدرسة مطوبس الثانوية التجارية بمحافظة كفر الشيخ، قد لقيت مصرعها، صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بعد أن صدمتها سيارة أمام المدرسة التي تعمل بها قبل بدء اليوم الدراسي، وجري نقل جثمانها إلي مستشفي مطوبس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.