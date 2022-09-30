جامعة كفر الشيخ تواصل قوافلها الطبية في «البياض» ضمن «حياة كريمة»

واصلت جامعة كفر الشيخ إطلاق مجموعة من القوافل الطبية الشاملة لعدد من القرى بمحافظة كفر الشيخ، في إطار توجه الدولة نحو تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا.

ودفعت الجامعة ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بقافلة طبية متكاملة اليوم الخميس، إلى قرية «البياض»، التابعة لمركز دسوق، وعدد من القرى المجاورة، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصري، استمرارًا لسلسة القوافل التي تُطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

وجرى تنظيم القافلة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، وبمشاركة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب البشري، والتمريض، بإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتور مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، والدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب.

تخصصات القافلة الطبية

ووقعت القافلة الكشف الطبي على عددٍ كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الجراحة العامة، وجراحة الأنف والأذن، وطب وجراحة العيون، والنساء والتوليد، وطب الأطفال، والباطنة العامة، والكبد والجهازوالهضمي، وجراحة المخ والأعصاب، والأمراض الجلدي، والأمراض الصدرية، وجراحة العظام، والمسالك البولية، والقلب والأوعية الدموية، والصحة العامة والتوعية الصحية وذلك بمشاركة شباب أُسرة الجوالة بجامعة كفرالشيخ.

ومن جانبه، أشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، إلى أنه جرى تنظيم عددٍ من القوافل المتكاملة الصحية والبيئية والزراعية والبيطرية والتثقيفية والعلمية للقرى على مستوى المحافظة، وبالتعاون مع مجلس الوزراء والمحافظة ومجالس المدن والمجلس القومي للمرأة.

الكشف الطبي على 1177 مواطنا

وقال «دسوقي»، إنّ تنظيم القوافل الطبية والتوعية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمرارًا لجهود جامعة كفرالشيخ في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

وأضاف «دسوقي»، أنّ القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 1177 حالة من أبناء قرية «البياض»، لمركز دسوق، وعدد من القرى المجاورة، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.