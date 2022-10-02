تشريعية النواب: مستمرون في التعامل مع الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار

قال إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان سيستمر في التعاون مع الحكومة، من أجل إزالة العقبات التي تواجه الاستثمار بكل أشكاله خلال الفترة المقبلة، حتى تكون هناك بنية أساسية موجودة تتمثل في الأمن والاستقرار.

تقدم كبير في البنية التحتية

أضاف الطماوي، خلال حواره ببرنامج «مساء DMC»، على قناة DMC، من تقديم الإعلامية إنجي القاضي: «الدولة حققت تقدما كبيرًا على صعيد البنية التحتية من طرق وكباري ومرافق عامة، بالإضافة إلى مشروع حياة كريمة، الذي يحتاج إلى حلقات عديدة للحديث عن إنجازاته».

الاستمرار في مناقشة القوانين

وتابع وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ان مجلسي النواب والشيوخ، يعملان على تحسين البيئة التشريعية: «سنستمر في مناقشة أي مشروع قانون يرد إلينا في هذا الإطار».

وأكد أن الأجندة التشريعية ترتبط بعدة أمور أساسية، في كل دور انعقاد، حيث يجب أن يكون هناك هدف واضح، بتحقيق مصلحة الوطن والمواطن، إذ تعمل مصر في كل المجالات في وقت واحد، وكل مشروعات القوانين التي تتعلق بالأمن القومي المصري أولوية لدى مجلس النواب.

اهتمام كبير بالقوانين في مصلحة المواطن

وشدد على أن كل مشروعات القوانين التي تتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية للمصريين، أولوية لدى مجلس النواب، وكذلك مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات لمصر والمصريين، وبالتالي يجب أن نعي مسألة هامة، وهي أن هناك حكومة حصلت على الثقة من مجلس النواب بناءً على برنامج، وللحكومة الحق في التقدم بمشروعات القوانين، ومن حق 10% من أعضاء مجلس النواب التقدم بمشروع قانون، ليتم اتخاذ الإجراءات الدستورية واللائحية والتشريعية بشأنه ويتم النقاش داخل اللجان النوعية ثم الجلسة العامة.