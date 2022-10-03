مصرع شاب في حادث تصادم دراجة نارية بعمود إنارة بكفر الشيخ

لقي شاب مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية بعمود إنارة على طريق «حازق - بيلا»، بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى بيلا المركزي.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول شاب في أواخر العقد الثالث من العُمر، جثة هامدة إلى مستشفى بيلا المركزي، نتيجة حادث دراجة نارية.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة العميد أحمد عبد العزيز، مأمور مركز شرطة بيلا، والرائد ضياء راشد، رئيس مباحث مركز شرطة بيلا، إلى مستشفي بيلا المركزي، وتبين أن المتوفى يدعي «ع.ا.ف.ع.ا»، 28 سنة، مقيم بمدينة بيلا، حيث لقي مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية كان يستقلها بعمود كهربائي على طريق «حازق - بيلا»، مما أدى إلى وفاته في الحال.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4430 لسنة 2022م، إداري قسم شرطة بيلا، وأُخطرت جهات التحقيق، والتي صرحت بدفن جثة المتوفي لعدم وجود شبهة جنائية.