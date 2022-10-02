فرق مبادرة مكافحة السمنة والتقزم جاهزة للعمل بمدارس محافظة كفر الشيخ

الصحة الجيدة والسلوك الغذائى هما السبيل لبناء جسم سليم للأطفال، خصوصاً فى مرحلة التعليم الابتدائى، التى تتشكل فيها بنية الجسم، وهو ما اعتنت به المبادرة الرئاسية لمكافحة أمراض «السمنة والتقزم والأنيميا» لطلاب المدارس بمحافظة كفر الشيخ.

فحص أكثر من 413 ألف طالب وطالبة فى 728 مدرسة مع بداية العام الدراسى الجديد

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، أن الوزارة تعمل على توفير جميع المقومات الطبية اللازمة لإنجاح المبادرة الرئاسية التى تستهدف تلاميذ المرحلة الابتدائية، موضحة أن عدد الطلاب المستهدفين بالكشف والفحص فى المحافظة بلغ 413 ألفاً و179 طالباً يتوزعون على 728 مدرسة.

وأشار محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى أن جميع مدارس كفر الشيخ بالمرحلة الابتدائية جاهزة لاستقبال المبادرة الرئاسية، وتوفير جميع التيسيرات لعمل الفرق الطبية المتنوعة للكشف على طلاب المدارس، بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأوضحت الدكتورة لمياء لطفى، أستاذ الاقتصاد المنزلى والتغذية بكلية التربية النوعية فى جامعة كفر الشيخ، أن الأساليب السليمة للتغذية للحد من أمراض «السمنة والتقزم والأنيميا» تبنى على طرق علمية، أولها بالنسبة للسمنة عدم تناول الأطفال وجبات سريعة، مثل: «البرجر والهوت دوج» وغيرهما، والتى تؤدى إلى زيادة الوزن.

وتنصح «لمياء» بضرورة تناول الفاكهة والخضراوات الطازجة باستمرار، مثل: التمور الطازجة أو المجففة، وينصح بتناول 4 ثمرات خلال اليوم، وكذلك الموز، أو الكمثرى، والتفاح، أو تناولها على هيئة عصير بمقدار نصف كوب يومياً، حيث تعتبر مصدراً غنيّاً بالفيتامينات والأملاح المعدنية.

ولفتت أستاذ الاقتصاد المنزلى والتغذية إلى أن تناول البروتينات أمر مهم جداً كمصدر أساسى للغذاء الصحى، ما يسهم فى إعادة بناء الجسم لدى الأطفال، ومقاومة الأمراض، وترميم الخلايا التالفة، ومنها لحوم الأبقار، والدجاج، والبيض، والسمك، ومنتجات الألبان، والحليب، علاوة على النباتات البقولية التى تحتوى على عناصر البروتين النباتى، ومنها العدس والفول والفاصوليا، التى تمد الجسم بالبروتين النباتى لتغذية الأطفال.