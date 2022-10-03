«آمنة»: نحرص على تنمية قدرات الكوادر المعنية بمشروعات «حياة كريمة»

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بتأهيل وتدريب الكوادر المحلية وتنمية قدراتهم المؤسسية والفنية على مختلف المستويات خاصة المعنيين بتنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، فيما يخص نظم المتابعة والتقييم والتخطيط المحلى والصيانة والتشغيل الجيد للمشروعات التي سيتم تنفيذها لضمان الحفاظ على الاستثمارات التي سيتم ضخها في هذا المشروع القومي.

جاء ذلك خلال استقباله أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصرUNDP بمقر الوزارة.

وشهد اللقاء متابعة استعراض مجالات التعاون المشتركة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعلى رأسها مشروع دعم وزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة.

وأكد وزير التنمية المحلية حرصه على استمرار التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كشريك للوزارة في مجالات التنمية المختلفة، وأشار الوزير إلى مشروع الدعم الفني الذي ينفذه البرنامج الإنمائي مع الوزارة والذي يتسق مع رؤيته لبناء إدارة محلية قوية من خلال التطوير المؤسسي للوزارة ورفع قدرات العاملين بها عبر برامج التدريب المتخصصة بالتعاون مع شركاء التنمية في هيئات الأمم المتحدة المختلفة وبعض الجهات والمؤسسات الدولية الأخرى.

كما أشار هشام آمنة إلي متابعته ودعمه تنفيذ برامج التطوير بالمشروع في المحافظات الاسترشادية بالصعيد وهي 4 محافظات «الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان».

ومن جانبه وجه أليساندرو فراكاسيتي التهنئة إلى وزير التنمية المحلية لتوليه مسئولية الوزارة، مؤكداً أهمية الدور المحوري الذي تقوم به الوزارة من مشروعات ومبادرات في المحافظات المصرية، واهتمام البرنامج بتقديم كل الدعم اللازم فيما يخص برنامج تطوير الريف المصري لتحقيق الأهداف التي وضعتها الدولة المصرية في تنفيذ هذه المبادرة المهمة.

كما أعرب أليساندرو فراكاسيتي عن ثقته الكبيرة في استمرار دعم وزير التنمية المحلية للمشروعات والبرامج المشتركة بين الجانبين، وأن يكون لأنشطة مشروع الدعم الفني ثمرة على أرض المخالطات الإرشادية المستهدف تنفيذه بها بما يحقق الاستفادة المطلوبة منه للمواطنين وكذا مجالات التنمية الاقتصادية المحلية وخلق فرص العمل وتوجيه أنشطة المشروع للتكامل مع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ومن جانبها قدمت الدكتورة هبة وفا التهنئة إلي اللواء هشام آمنة علي توليه مسئولية وزارة التنمية المحلية، مشيرة إلى أهمية الدور المحوري والتنسيقي المهم الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية على مستوى البرامج التنموية القومية بالمحافظات المصرية، وأشارت الدكتورة هبة وفا إلى حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تقديم كل الدعم اللازم فيما يخص تنفيذ الأهداف التي وضعتها الوزارة في محافظات المشروع.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على استمرار المتابعة الدورية لتنفيذ المشروع بما في ذلك تنفيذ زيارات ميدانية مشتركة للمحافظات الارشادية والتعاون في الفاعليات والمؤتمرات الخاصة بتطوير نظم العمل في المحافظات.

حضر اللقاء الدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعي وتمكين المرأة بالبرنامج والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور خالد عبدالحليم مستشار الوزير ومدير برنامج الدعم الفني للوزارة وياسمين بدر مسئول مكون السياسات العامة لمشروع الدعم الفني بالبرنامج.