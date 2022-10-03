«الخشت» يستعرض مشروعات ومبادرات جامعة القاهرة مع مدير مؤسسة «بن راشد»

ناقش الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، مع الدكتور جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بدبي، مشروعات الجامعة ومبادراتها، لتغيير طرق التفكير وتطوير العقل، وإطلاق مسابقتي التفكير النقدي وريادة الأعمال، وإطلاق مبادرة تطوير اللغة العربية لمواكبة تطور العلوم والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والوصول إلى رؤى جديدة تبتعد عن طرق التفكير التقليدية، إلى جانب دور الجامعة البارز في ملف محو الأمية.

مشروع الكتابة الإبداعية

كما تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك في دعم وتنفيذ المبادرات التي تطلقها المؤسسة، وأهمها مشروع الكتابة الإبداعية ضمن مبادرة «بالعربي»، ومبادرة شباب المعرفة لتعريف الشباب العربي بقضايا التعليم والبحث العلمي والابتكار وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب بحث الاستفادة من تجارب جامعة القاهرة في نشر الإصدارات والدراسات والبحوث التي تصدر عن الجامعة على منصة مركز المعرفة الرقمي لتوسيع دائرة الاطلاع عليها، وإتاحة خدمات مركز المعرفة الرقمي أمام منتسبي جامعة القاهرة مجانًا.

ملتقى شباب المعرفة في دبي

وتناول اللقاء كذلك، البرامج والمشروعات العلمية والمعرفية التي تطلقها الجامعة والتي تتبناها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بدبي، والمبادارات التي تطلقها إقليميًا ودوليًا للنهوض بالمستوى المعرفي والعلمي العربي، ودعم جامعة القاهرة لهذه البرامج والمبادرات، وأبرزها مبادرة شباب المعرفة التي يشارك فيها الشباب من مختلف الدول العربية، حيث تنظم المؤسسة ملتقى شباب المعرفة بدبي في ديسمبر المقبل لعرض التجارب الناجحة للشباب العرب الحاصلين على جوائز عالمية وكذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والابتكارات.