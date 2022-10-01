أيمن عاشور والخشت يشهدان تحية العلم أمام قبة جامعة القاهرة وعزف النشيد الوطني

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وجمع كبير من طلاب الجامعة، تحية العلم أمام قبة جامعة القاهرة، مع انطلاق اليوم الأول للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023، تلاها طابور عرض لحملة الأعلام وعزف النشيد الوطني على أنغام الموسيقى العسكرية.

وتعد تحية العلم المصري رمزًا للولاء والانتماء والوطنية، وهي واجب وطني لتجديد العهد والوعد وترسيخ قيمة الانتماء، والعمل من أجل الوطن.

جامعة القاهرة تعد مثالا مشرفا للجامعات الحكومية المتميزة

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة القاهرة تعد مثالا مشرفا للجامعات الحكومية المتميزة ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتعد قلعة للبحث العلمي في مصر، ولها دور فعال يدعو للفخر، نظرا لعراقتها وتميز باحثيها، مشيرًا إلى بدء الأنشطة الطلابية بالتوازي مع بدء الدراسة، وسير الإنشاءات القائمة بجامعة القاهرة الدولية بانتظام على قدم وساق.

الحصول على جودة تعليمية متميزة لمواكبة سوق العمل

وأكد الدكتور أيمن عاشور، حرصه على التواجد وسط الطلاب لضمان سير العملية التعليمية والأنشطة الطلابية على الوجه الأكمل، موضحا اهتمام الدولة ووزارة التعليم العالي بالحصول على جودة تعليمية متميزة تتناسب مع مفهوم الخريج الذي يواكب سوق العمل الدولي.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة أتمت استعدادات على مستوى المدن الجامعية والمستشفيات والمعامل والمدرجات وكافة منشآت الحرم الجامعي، وأن هذا العام الدراسي يتضمن تطوير العملية التعليمية، والجمع بين النظام الحضوري و«الأون لاين».

وأشار إلى أن الجامعة تواكب البيئة التعليمية الأوروبية واستخدام المنصات التعليمية المتطورة، ومنصة «البلاك بورد» بنجاح، بالإضافة إلى تطوير نحو 1322 لائحة دراسية، واستخدام منسوبي الجامعة سواء طلاب أو أعضاء هيئة تدريس لنظام التابلت باعتباره جزءا من العملية التعليمية والإدارية، مؤكدًا انتظام الدراسة بالجامعة منذ اليوم الأول.