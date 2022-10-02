بدء تسكين الطلاب في مدن جامعة القاهرة حتى 10 أكتوبر

بدأت مدن جامعة القاهرة، استقبال وتسكين الطلاب للإقامة بها اعتبارا من 1 حتى 10 أكتوبر الحالي، حيث تضم جامعة القاهرة 5 مدن طلابية تتسع لنحو 14 ألف طالب من مختلف المحافظات والدول العربية والأجنبية.

مدن جامعة القاهرة

ووجّه الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، باستيعاب أعداد الطالبات فورا للحفاظ عليهن من اللجوء إلى السكن الخارجي ومشقة السفر والعودة يوميًا، وتوفير الرعاية للطلاب والطالبات للحفاظ على سلامتهم.

وأشار الخشت، إلى أنّ عمليات التسكين بمدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات بدأت أمس، كما بدأ التسكين بمدينة الطالبات بالجيزة من أمس حتى الأحد 9 أكتوبر، وبدأ التسكين بمدينة رعاية الطالبات من يوم أمس حتى الأحد 9 أكتوبر، كما جرى التسكين بمدينة التمريض بنات يوم السبت 1 أكتوبر.

جامعة القاهرة

وشهدت المدن الجامعية في جامعة القاهرة خلال الأعوام الماضية، عمليات تطوير شملت رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير شبكة إنترنت، وتركيب شاشات وريسيفرات وأطباق استقبال القنوات الفضائية بكل الغرف، وتزويد الغرف بمكتبات صغيرة لحث الطلاب على الاطلاع والقراءة.