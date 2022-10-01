وزير التعليم العالي يتفقد جامعه القاهرة.. ويشارك طلابها ممارسة الأنشطة

شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد أيمن عاشور، طلاب جامعة القاهرة، اليوم، ممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية

وشدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال جولته في أول أيام الدراسة الجامعية، على الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية للعام الجامعي، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت اليوم، الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الحكومية.

وأضاف «عاشور»، أن جامعة القاهرة مثالًا يحتذى به، وأن الجامعات الحكومية لها دورًا في تطوير البحث العلمي المصري والمشاركة في كافة المشروعات والأنشطة المختلفة، مشيرًا إلى انتظام العمل في أول أيام الدراسه بمختلف الكليات دون تعطل، وأن العمل يجري على قدم وساق بجامعه القاهرة الدولية المقرر افتتاحها العام المقبل، مؤكدًا أن استراتيجية الدولة تهدف لعقد شراكات دولية مع كبرى الجامعات الدولية في إطار تطوير منظومة التعليم المصري الجامعى.

بدء العمل بالجامعات التكنولوجية الجديدة اليوم

وتابع أن اليوم بدأ العمل بالجامعات التكنولوجية الجديدة واكتمال المنظومة بالجامعات التكنولوجية المختلفة والبالغ عددها 7 جامعات، مؤكدًا أن الدولة تهتم بمؤسسات التعليم العالي المختلفة من أجل الحصول على جودة عالية وتخصصات تلبي طموحات واستراتيجة الدولة.