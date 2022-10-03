مصرع فلاح صعقا بالكهرباء في أسيوط

لقى فلاح في العقد الرابع من عمره، مصرعه صعقًا بالتيار الكهربائي من ماتور ري أثناء عمله في الأرض الزراعية في قرية الشناينة، التابعة لمركز صدفا في أسيوط، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ من الأهالي

وتلقى اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا، بورود بلاغ من أهالي قرية الشناينة دائرة المركز، يفيد وفاة فلاح أثناء تواجده في غرفة ماتور الري الخاصة بالأرض الزراعية.

صعق كهربائي من موتور الرى

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين أنّه أثناء تواجد «م.م.س-40عاما» في الأراضي الزراعية، أصيب بصعق كهربائي من أسلاك موتور الري الذي يستخدمه في ري الأرض الزراعية، أدى إلى وفاته، ونقلت الجثة إلى مستشفى صدفا المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية.