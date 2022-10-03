أول تصريح لزوجة صيدلي حلوان الثانية: تلقيت 5 مكالمات قبل وفاته

كشفت ريم العسلي الزوجة الثانية لولاء زايد، المعروف إعلاميًا باسم «صيدلي حلوان»، في أول تصريح لها، عن آخر مكالمات تلقتها من زوجها يوم مصرعه، أثر سقوطه من الطابق الخامس في منزله بمدينة حلوان، ونقله إلى المستشفى ولكن جثة هامدة، وإلقاء القبض على زوجته ووالديها و4 آخرين وحبسهم على ذمة التحقيقات .

المكالمة الأولى من زوجها قبل الحادث

وقالت «ريم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّها تلقت رسالة عبر «الواتس اب» من زوجها يوم الواقعة، جاء نصها: «شوفيلي حد من أخواتك عشان زوجتي ووالديها جايبن لي بلطجية في البيت»، مشيرة إلى أنَها حاولت الاتصال بوالدته وإخواتها ولكن لم يستطع أحد الوصول إلى القسم، كما وقالت لها والدة صيدلي حلوان إنها في الطريق إليه .

المكالمة الثانية والثالثة من زوجها قبل الحادث

وأضافت زوجة صيدلي حلوان، البالغة من العمر 32 عامًا، أنّها تلقت مكالمة ثانية من زوجها يقول لها: «عاوزني أمضي على كل حاجة»، لافتة إلى أنّها تلقت مكالمة ثالثة بعدها بدقائق يخبرها: «ريم أنا هطلقك وهبعتلك القسيمة»، مؤكدة أنّ صوته لم يكن طبيعًا في هذه المكالمات.

المكالمة الرابعة من زوجها قبل الحادث

وتابعت «ريم» أنّها تلقت مكالمة رابعة، أخبرها خلالها زوجها: «اديني أبوكي عشان أقوله إني هطلقك»، موضحة أن أحدًا لم يكن بجانبها أثناء المكالمة، وأنها طلبت منه الطلاق لينجو بنفسه ويرسل لها موقعه حتى تتصل بشرطة النجدة لإنقاذه.

المكالمة الأخيرة من زوجها قبل الحادث

وأوضحت أنّ الصيدلي طلقها في المكالمة الخامسة، قائلًا «يا ريم أنتِ طالق»، وأغلق الهاتف بعدها مباشرة «لم ألتفت إلى الطلاق بقدر الاطمئنان على زوجي، كانت المكالمة قبل سقوطه بساعتين، حاولت بعدها التواصل معه وإرسال عدة رسائل له، لكنه لم يرد».