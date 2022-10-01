تفاصيل مكالمة الـ10 دقائق بين صيدلي حلوان ووالدته: «بيهددوني علشان اتجوزت»

كشفت والدة الدكتور ولاء زايد صيدلي حلوان، تفاصيل المكالمة الأخيرة مع ابنها والتي استمرت لمدة 10 دقائق، موضحة أن ابنها قال لها «بيهددوني يا ماما علشان اتجوزت واحدة تانية»، مطالبة بحق ابنها ومحاسبة المتهمين.

تفاصيل المكالمة

وأضافت والدة صيدلي حلوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ابنها أخبرها أن أسرة زوجته تهدده للتنازل عن أملاكه وطلاق زوجته الثانية، موضحة أن خبر وفاتها نزل عليها كالصاعقة.

من جانبه، أكد حمدي زايد عم صيدلي حلوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهمين دخلوا عليه منزله في القاهرة وبعدها لقي مصرعه، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في الواقعة بعد إلقاء القبض عليهم، قائلا «نثق في القضاء وبإذن الله حقه يجي».

تشييع جثمان صيدلي حلوان

وكان الآلاف من أهالي قرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، شيعت جثمان صيدلي حلوان إلى مثواه الأخير في مقابر القرية، وسط حالة من الذهول والحزن الشديد، حيث انهارت والدته وشقيقه أمام المقابر بالبكاء حزن على فراقه.