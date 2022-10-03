«صباح الخير يا مصر» يرصد آثار التغيرات المناخية بمناطق مصر المختلفة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين جومانا ماهر أحمد عبد الصمد، حلقة خاصة عن التغيرات المناخية، من داخل محافظة الإسكندرية، تزامنًا مع استعدادات استضافة قمة المناخ «COP27» في شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.

أبرز مشاهد التغيرات المناخية التي تطال العالم أجمع

ورصد البرنامج، أبرز مشاهد التغيرات المناخية، التي تطال العالم أجمع، وتأثيرها على كافة المستويات، كما عرض «صباح الخير يا مصر» عددًا من التقارير لأثر التغيرات المناخية لعدد من العواصم المختلفة، وخاصة عواصم الدول الأوروبية، والتي شهدت تأثرًا واضحًا خلال السنوات الماضية بسبب التغيرات المناخية، التي أدت لجفاف بعض الأنهار، وسط تخوفات وقلق عالمي من هذا التطور الرهيب نتيجة التغيرات والاحتباس الحراري.

رصد التغيرات المناخية بمناطق مختلفة

وانتقلت كاميرا «صباح الخير يا مصر» لرصد التغيرات المناخية بمناطق مختلفة، مثل منطقة «الغابة المتحجرة» في التجمع الخامس، ثم محمية وادي دجلة في المعادي، ووادي الحيتان في الفيوم، وكيف أثرت التغيرات المناخية وحولتها من مناطق غنية بالمياه إلى مناطق قاحلة.

كما أجرى البرنامج لقاءات وتقارير متنوعة من مصر والعالم حول أثر الانبعاثات وارتفاع درجات الحرارة المتصاعد على العديد من المجالات بالإضافة إلى سيناريوهات اختفاء بعض المناطق حول العالم نتيجة ذوبان الجليد والنقاط الساخنة الأكثر عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية بمصر ومنها الإسكندرية والدلتا وآثارها وشواطئها والحلول والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية وكيف ستطرح تلك المشكلات نيابة عن القارة الأفريقية لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ المنعقد خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.