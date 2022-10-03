«واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية».. مؤتمر بجامعة حلوان اليوم

تنظم جامعة حلوان انطلاق مؤتمرًا بعنوان «واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية»، اليوم، في ضوء اهتمام كل المؤسسات والهيئات والجامعات بقضية التغيرات المناخية، وقالت الدكتورة منال محمود خيري أستاذ مناهج واستراتيجيات الاقتصاد بجامعة حلوان، وعضو اللجنة العلمية والإعلامية للمؤتمر، إن مؤتمر جامعة حلوان، ضمن استعدادات الدولة لإقامة مؤتمر المناخ «كوب 27»، بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، لافتة إلى أن جهود جامعة حلوان تجاه البيئة ومواجهة التغيرات المناخية بدأت منذ فترة طويلة.

المؤتمر يستغرق 3 أيام

وأضافت «خيري» في حوار ببرنامج «مصر جميلة»، على شاشة القناة الثانية المصرية، أن المؤتمر سيستغرق عقده 3 أيام من 3 إلى 5 أكتوبر، مشيرة إلى تناول المؤتمر أثر التغيرات المناخية على المجالات كافة، والتي تشمل جميع أبعاد التنمية المستدامة، كأثرها على قطاعات السياحة والصحة والموارد المائية والزراعة والتربية والعلوم الاجتماعية والبناء والآثار.

مشاركة منظمات المجتمع المدني وباحثين من الخارج بالمؤتمر

وأوضحت عضو اللجنة العلمية والاعلامية للمؤتمر أن كل كليات الجامعة تشارك بالمؤتمر، إضافة إلى مشاركة باحثين من الخارج ومنظمات المجتمع المدني، بأوراق بحثية يجري تحكيمها وفقًا لمعايير علمية محددة، مؤكدة أن هذه الأبحاث تعد إضافة علمية لحلول قضية التغيرات المناخية، للخروج من المؤتمر بتوصيات لـ «COP 27».

جلسات لمناقشة الأبحاث مقسمة حسب التخصص

ولفتت «خيري»، إلى إطلاق المؤتمر مواقع إلكترونية لاستقبال الأبحاث، وتقسيمها إلى محاور بعناوين محددة ليتم مناقشتها بجلسات المؤتمر والتي يكون لها رئيس متخصص في نفس المجال البحثي.