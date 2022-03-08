ارتفاع ضحايا تصادم ملاكي ونقل على طريق «جنيفة» إلى 3 وفيات

ارتفع عدد المتوفين فى حادث التصادم الذي وقع على طريق «جنيفة» بمحافظة السويس، مساء أمس الاثنين، بين سيارة ملاكي وأخرى نقل، إلى ثلاث حالات، بعد وفاة سيدة من بين المصابين متأثرةً بإصابتها.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وقت وقوعه أمس، هما «أشرف محمد عبد السلام»، و«جهاد محمد»، وإصابة آخرين، توفت إحداهما اليوم، تُدعى «دولت عبد المقصود»، وصرحت النيابة العامة بدفن جثامين الضحايا، بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

نقل المتوفين إلى مشرحة السويس تحت تصرف النيابة

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، قامت بنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، بينما تم التحفظ على جثتي المتوفين في مشرحة السويس، وجرى إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحادث.

بلاغات لإسعاف السويس من قائدي السيارات

وتلقت غرفة العمليات بمرفق إسعاف السويس عدة بلاغات من قائدي السيارات على طريق «السويس - جنيفة»، تفيد بحدوث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل «فنطاس»، على مسافة نحو 35 كيلومتراً من مدينة السويس، مما أسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين.

وعلى الفور، وجه مرفق إسعاف السويس، بقيادة الدكتور محمد طنطاوي، بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين خلال المعاينة الأولية تصادم سيارة نقل بسيارة ملاكي رقم (ط س ل 6489)، يستقلها 4 أشخاص.

الدفع بـ5 سيارات إسعاف لنقل المصابين للمستشفى

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج اللازم، كما تم نقل جثتي المتوفين إلى نفس المستشفى، حيث تم التحفظ عليهما في ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق إلى موقع الحادث، وأفادت المعاينة بأن السيارة الملاكي اصطدمت بأخرى نقل من الخلف، بسبب السرعة الزائدة، وعدم تقدير المسافات.