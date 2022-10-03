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الأشعة تثبت إصابة عبدالله جمعة بكدمة في الكاحل.. ومحاولات لتجهيزه

كتب:

محمود فؤاد
10:16 ص | الإثنين 03 أكتوبر 2022
عبدالله جمعة

عبدالله جمعة

أجرى عبدالله جمعة، الظهير الأيسر لفريق الكرة بنادي الزمالك، أشعة على قدمه خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تعرض لإصابة بكدمة في الكاحل خلال تدريبات الفريق الأخيرة.

وأكد مصدر داخل الفريق خلال تصريحاته الخاصة لـ«الوطن سبورت»، أنّ نتيجة الأشعة أثبتت أنّ اللاعب يعاني بالفعل من كدمة في القدم، ويشعر بآلام خفيفة خلال الفترة الحالية.

وأضاف المصدر: «اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق».

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