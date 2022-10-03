مدير متحف مكتبة الإسكندرية: هناك عدد من المناطق مهددة بالغرق في مصر

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين جومانا ماهر أحمد عبد الصمد، تقريرًا عن جفاف المصدر والمنبع لمجرى نهر التايمز الذي يُعد من أشهر الأنهار في العالم والموجود في إنجلترا، بسبب الحرارة الشديدة وظروف الجفاف، وأشار التقرير إلى أن منبع نهر التايمز تراجع لأكثر من 8 كيلو مترات، وسجلت درجات الحرارة أرقامًا قياسية في جميع أنحاء القارة الأوروبية، حيث تم إعلان انتقال 8 مناطق في إنجلترا للمناطق المهدد بالجفاف.

كما عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقريرًا عن انخفاض مستوى نهر الراين في ألمانيا إلى مستويات خطيرة لدرجة قد تهدد إبحار المراكب ما ينعكس على الإمدادات الحيوية للبلاد، حيث يصل طوله إلى 1880 كيلو مترًا.

الإسكندرية تعرضت لأكثر من تسونامي بسبب التغيرات المناخية

وتحدث الدكتور عبد البصير حسن، مدير متحف مكتبة الإسكندرية، عن آثار التغيرات المناخية في مصر القديمة، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تعرضت لأكثر من تسونامي، بسبب التغيرات المناخية، وهناك مناطق كثيرة اختفت في محافظة الإسكندرية، وخير دليل على لذلك مدينة الآثار الغارقة بأبو قير.

وقال مدير متحف مكتبة الإسكندرية إن التغيرات المناخية متنوعة وعديدة، حيث كانت سببًا في نهاية الدولة القديمة، بسبب انخفاض مناسيب نهر النيل، كما ضربت التغيرات المناخية البحر الأبيض المتوسط، وهناك لوحة في عهد الملك أحمس، تحدثت عن هذه التغيرات بعنوان «العاصفة».

مناطق مهددة بالغرق بسبب التغيرات المناخية

وأشار مدير متحف مكتبة الإسكندرية إلى أن هناك عدد من المناطق في مصر مهددة بالغرق بسبب التغيرات المناخية، وأبرزها مدينة الإسكندرية ورشيد، بالإضافة للدلتا التي قد تختفي من الوجود بسبب التغيرات المناخية.

وذكر مدير متحف مكتبة الإسكندرية أن قلعة قايتباي في الحدود الآمنة، لافتًا إلى أن المصدات الخرسانية ارتفاعها أكثر من 3 مترات، وهي من أبرز المناطق الأولى بالرعاية في ظل التغيرات المناخية، بجانب منطقة أبو قير لإنقاذ الآثار الموجودة تحت البحر المتوسط.