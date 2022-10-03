انخفاض أسعار الذهب 14 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1100

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا كبيرا بالسوق المحلي في بداية تعاملات اليوم، وانخفض عيار 21 بمقدار 14 جنيها مقارنة بأمس، ليسجل سعر البيع في تعاملات اليوم 1100 جنيه للجرام بدلًا من 1114 جنيهًا.

أسعار الذهب

وأشارت تقارير البورصات العالمية والمصرية بشأن أسعار الذهب وبيان شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أنّ الذهب عيار 24 سجل 1,257جنيه للجرام، وعيار 18 بلغ 943 جنيهًا للجرام، ووصل عيار 14 إلى 733 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و800 جنيه، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجلت أسعار الذهب العالمية 1.665 دولار للأوقية.