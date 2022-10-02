انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ1114 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفا في أسعار الذهب بالسوق المحلية، خلال تعاملات اليوم، وانخفض عيار 21 بمقدار 3 جنيهات مقارنة بأمس، ليسجل سعر البيع في تعاملات اليوم 1114 جنيهًا للجرام بدلًا من 1117 جنيهًا.

أسعار الذهب

وأشارت تقارير البورصات العالمية والمصرية بشأن أسعار الذهب وبيان شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أنّ الذهب عيار 24 سجل 1,273 جنيه للجرام، وعيار 18 بلغ 955 جنيهًا للجرام، ووصل عيار 14 إلى 743 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و912 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجلت أسعار الذهب العالمية 1.660 دولار للأوقية.