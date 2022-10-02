سعر جرام الذهب في السوق المحلية اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022

بعد الانخفاض الطفيف الذي شهدتة أسعار الذهب خلال الساعات الماضية، زادت عمليات البحث عن أسعاره بالسوق المحلية ومحلات الصاغة المختلفة، مع منتصف تعاملات اليوم الأحد 2 أكتوبر.

سعر الذهب عيار 24

كشفت تقارير شعبة الذهب بالغرف التجارية، أن سعر جرام الذهب من عيار 24 سجل 1269 جنيها للجرام، وعيار 18 بلغ 951 جنيها للجرام، وسجل عيار 14 نحو 740 جنيها للجرام، وأكدت شعبة الذهب أن جميع هذه الأسعار دون إضافة المصنعية، التي تختلف من محل لآخر وفقا للجرام.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8880 جنيهًا، وذلك أيضا دون حساب قيمة الدمغة أو الضريبة.

وبالنسبة لسعر جرام الذهب من عيار 21 مع منتصف التعاملات اليوم الأحد الموافق 2 اكتوبر، والذى يعتبر الأكثر شعبية، فقد بلغ 1110 جنيهات.

انخفاض في الأسعار

وشهدت أسعار الذهب انخفاضا فى نهاية معاملات أمس السبت، وذلك على المستوى المحلي، حيث أن قيمة انخفاض الذهب من عيار 21 قد وصلت لـ13 جنيهًا، وأصبح سعر الأوقية 1662.10 دولار، وقد جاء ذلك بفارق 9.4 دولار مقارنة بأسعار الذهب صباح أمس السبت، وذلك بناء على بيان صادر من شعبة الذهب بالغرف التجارية.

فى حين بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 1262.5 جنيه، وذلك مقابل 1291.5 جنيه صباح أمس، بوجود بفارق 29 جنيهًا، وبلغ الانخفاض في سعر جرام الذهب من عيار 18 لـ11.1 جنيه، حيث كان يسجل نحو 957.4 جنيه مساء أمس، مقابل 968.5 جنيه في صباح اليوم.

أما سعر جرام الذهب عيار 14، فقد سجل وقت الإغلاق نحو 746.8 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21 سجل 8936 جنيها.