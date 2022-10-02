الذهب يخسر 18 جنيها خلال تداولات أسبوع.. انخفاض بنسبة 3%

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا في السوق المحلية، خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى الشهر الماضي أو على مستوى الأسبوع، فخلال يوم واحد فقط في تعاملات أمس السبت انخفضت الأسعار 13 جنيهًا في الجرام الواحد.

وبحسب أسعار الذهب العالمية والمحلية في البورصات والتقارير، انخفض سعر الجرام الذهب خلال أسبوع بقيمة 18 جنيهًا، إذ بدأ الأسبوع الماضي تداولات الأسعار عند 1135 جنيهًا للجرام عيار 21، بينما انتهى الأسبوع على سعر 1117 جنيهًا للجرام.

وعلى مدار شهر سبتمبر الماضي، بدأت أسعار الذهب بسعر منخفض بشكل كبير حيث سجل الجرام عيار 21 مبلغ 1103 جنيهات للجرام، بينما انتهت تعاملات الشهر على 1137 جنيهًا.

1160 جنيهًا أعلى سعر لجرام الذهب في سبتمبر

وسجل شهر سبتمبر أعلى سعر للذهب، خلال الأسبوع الثالث؛ ليسجل الجرام 1160 جنيهًا، ثم عاودت الأسعار للانخفاض حتى نهاية الشهر بمقدار 23 جنيهًا للجرام الواحد.

لا تزال الأسعار في طريقها للانخفاض للشهر السادس على التوالي، متأثرة بقوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وسط توقعات بأنّ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيمضي قدمًا في خطته العدوانية؛ لتهدئة ارتفاع التضخم.

انخفاض المعدن بنسبة 3%

وانخفض المعدن بنسبة 3% حتى الآن هذا الشهر، ويتم تداوله بنسبة 20% دون أعلى مستوى لهذا العام، وقال أحد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، هذا الأسبوع، إنّ البنك المركزي بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات مقيدة وسط ضغوط تضخمية مستمرة، حتى مع وجود بعض الآلام الاقتصادية واضطراب السوق المالية.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير ذات العائد، ما يُضعف جاذبيتها.