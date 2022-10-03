غلق مزلقان أولاد إلياس في أسيوط 3 أيام بسبب أعمال التطوير

أعلنت الوحدة المحلية بقرية أولاد إلياس التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط، عن غلق مزلقان السكة الحديد بقرية أولاد إلياس لمدة 3 أيام، بداية من اليوم، للبدء في أعمال الصيانة والتطوير.

غلق المزلقان 3 أيام

وأوضحت الوحدة المحلية بقرية أولاد إلياس، في بيان لها، أنه بناءً على الإشارة الواردة من هيئة السكة الحديد فإنه سيتم إغلاق المزلقان الذي يربط مناطق شرق وغرب السكة الحديد من الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الاثنين ولمدة 3 أيام حتى يوم الأربعاء 5 أكتوبر الجاري، وذلك للبدء في أعمال صيانة وتطوير مزلقان السكة الحديد.

تخصيص مزلقانات بديلة

وأشار البيان أنه تم تخصيص مزلقاني مدينة صدفا وقرية سلامون بمركز طما بمحافظة سوهاج المجاورين، كبديل لمرور السيارات والشاحنات التي تعبر السكة الحديد من الشرق للغرب، وتم إخطار وحدة إسعاف صدفا ووحدة الإطفاء والأجهزة الأمنية بذلك، لاتخاذ اللازم حيال حدوث أي طوارئ واستخدام المزلقانات البديلة.

الجدير بالذكر أن مزلقان قرية أولاد إلياس بمركز صدفا من المزلقانات الهامة التي تشهد زحاما كونه آخر مزلقان من حدود محافظة أسيوط جنوبًا، ويستخدم في الذهاب إلى القرى الواقعة شرق السكة الحديدية للتنقل غربًا والعكس.