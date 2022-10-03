نتائج الانتخابات البرازيلية.. جولة إعادة بين دا سيلفا وبولسونارو نهاية أكتوبر

لم تسفر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات البرازيلية، التي جرت أمس عن فوز أحد المرشحين بالرئاسة، لعدم حصول أي منهم على أكثر من 50% من الأصوات.

وستجرى السلطات في البرازيل جولة إعادة بين المرشحين الأبرز للرئاسة 30 أكتوبر الجاري، وهما لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلي الأسبق، وجايير بولسونارو الرئيس المنتهية ولايته.

دا سيلفا حصل على 48.1 % من أصوات الناخبين

وأضحت هيئة الانتخابات في البرازيل، أن دا سيلفا حصل على 48.1% من الأصوات، فيما حصل بولسونارو على 43.5% من أصوات الناخبين وذلك بعد تسجيل 98.8٪ من الأصوات في الانتخابات أمس، وفقا لشبكة «سى إن بى سى» الأمريكية.

وفي بداية فرز الأصوات أمس، حقق بولسونارو الرئيس المنتهية ولايته تقدما طفيفا بفارق 5 نقاط على الرئيس السابق دا سيلفا.

بولسونارو على 43.5 % من أصوات الناخبين

فيما سارع أنصاره إلى الاحتفال بالنتائج الأولية، وكتب نجل بولسونارو إدواردو عضو الكونجرس على «تويتر»: «داتافولها أخطأت مرة أخرى»، في إشارة إلى شركة الاستطلاعات، وكان الرئيس المنتهية ولايته ودائرته المقربة يراقبون النتائج في مقر الرئاسة في برازيليا.

يشار إلى أن شركة «داتافولها» الرائدة في استطلاعات الرأي قد أعطت الرئيس السابق دا سيلفا 50 % من الأصوات مقابل 36 % لبولسونارو وذلك في استطلاع نشر ليلة الانتخابات، ووضعت الفوز من الجولة الأولى في متناول المرشح اليساري دا سيلفا، وأجرت شركة الاستطلاعات مقابلات مع 12800 شخص.

9 مرشحين آخرين تنافسوا على رئاسة البرازيل

جدير بالذكر أن 9 مرشحين آخرين تنافسوا على رئاسة البرازيل، لكن دعمهم يتضاءل بالنسبة لبولسونارو ودا سيلفا.

وبدأ التصويت في الانتخابات البرازيلية صباح أمس، وأجريت مراكز الاقتراع في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وجرى فرز الأصوات إلكترونيا.