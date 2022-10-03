بولسونارو: أرى في نتيجة انتخابات الرئاسة إرادة للتغيير من البرازيليين

قال الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته، جايير بولسونارو، إنه يفهم أن هناك استعدادًا للتغيير من جانب السكان، مضيفا، أمس الأحد بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في بلاده، إنه يرى في النتيجة إرادة للتغيير من جانب السكان.

وتصدر دا سيلفا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية، متقدما بأقل مما توقعته استطلاعات الرأي على الرئيس المنتهية ولايته، جايير بولسونارو.

ومع فرز 98.44% من الأصوات، حصل المرشح وزعيم حزب «العمال»، لولا دا سيلفا، على 48.09%، «56009545 ناخب»، فيما حصل بولسونارو على 43.50%، أي «50661.914 ناخب»

تأثير التضخم على شعبية الحكومة

وأشار بولسونارو، إلى تأثير التضخم على شعبية الحكومة، وفقا لما ذكرته قناة «جلوبو» البرازيلية، وكان الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، قال في وقت سابق، إنه إذا خسر الانتخابات، فسيكون ذلك بسبب تزوير التصويت.

دا سيلفا: يريد إعادة البلاد إلى طبيعتها

وكان بولسونارو، أوضح في وقت سابق، أنه يجب احترام الانتخابات النظيفة، فيما قال دا سيلفا بعد التصويت في الانتاخابات الرئاسية البرازيلية، إنه يريد إعادة البلاد إلى طبيعتها، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البرطيانية «بي بي سي» في نشرتها باللغة الإنجليزية.