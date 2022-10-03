تفاصيل مشروع الاستراتيجية المتكاملة لمياه الأمطار بالإسكندرية.. فيديو

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الدولة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات في مواجهة التغيرات المناخية، وهناك مشروع ضخم جدًا تحت متابعة رئيس مجلس الوزراء، وهو مشروع الاستراتيجية المتكاملة لمياه الأمطار، حيث تعرضت الإسكندرية لـ 78 مليون متر مكعب مياه أمطار خلال إحدى نوات شتاء 2015، ووصل هذا الرقم لـ 96 مليون متر مكعب، العام الماضي.

تجميع كميات الأمطار وتصريفها للدلتا الجديدة

وأوضح «الشريف»، خلال حلقة خاصة عن آثار التغيرات المناخية على مصر والعالم من برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم جومانة ماهر وأحمد عبد الصمد أن مشروع الاستراتيجية المتكاملة لمياه الأمطار يستهدف الاستفادة بشكل كبير من مياه الأمطار، وتم البدء بالمرحلة الأولى، شارحا: «الناس بتقول ليه بنكسر في الكورنيش، لكن إحنا هدفنا مواجهة التغيرات المناخية، وهدفنا تجميع كميات الأمطار بالكامب وتصريفها للدلتا الجديدة، كي تستفيد كل المناطق بمياه الأمطار في الزراعة إلى جانب استفادة المدن العمرانية الجديدة».

القطعة الواحدة التي تذوب بالقطب الشمالي بمساحة دولة

وشدد محافظ الإسكندرية على أهمية مواجهة التغيرات المناخية، في ظل تأثيراتها التي تطال العالم أجمع، وتشغل الدول المصرية منذ سنوات عديدة، فالقطعة الواحدة التي تذوب بالقطب الشمالي اعادل مساحة دولة، وتؤدي لارتفاع سطح البحار والمحيطات.

التغيرات المناخية محل دراسة وأبحاث من جميع دول العالم

وذكر محافظ الإسكندرية، إن التغيرات المناخية محل دراسة وأبحاث من جميع دول العالم، والآن نلاحظ تغير المناخ ونحر البحر وارتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أن الأبحاث تشير إلى أن مدينة الإسكندرية المدينة رقم 5 عالميًا المعرضة للخطر بسبب التغيرات المناخية، ومصر الدولة رقم 20 عالميًا معرضة للخطر.