«الطابور الأخير».. مأساة 3 معلمين بمدارس مختلفة ماتوا فجأة ببداية العام الدراسي

«صباح الخير .. كل سنة وأنتم طيبين بداية عام دراسي سعيد على كل الطلاب الأعزاء سنة سعيدة عليكم»، هكذا كانت كلمات الوداع التي ألقاها 3 معلمين بدون اتفاق على زملائهم وطلابهم مع بداية العام الدراسي 2023، وذلك بعد ما شاء القدر أن تكون المدرسة هي آخر مكان يتواجدون فيه ويودعون الحياة بين الفصول والعلم.

بهجة وسعادة تعيشها الأسر المصرية احتفالا بالعام الدراسي الجديد إلا أن الوضع اختلف قليلا في أسرة المعلم السيد محمد حسن، الذي ودع أطفاله واتجه كعادته إلى عمله بمدرسة الرمانة بشمال سيناء على أمل العودة لأطفاله كعادته إلا أنه انتهى به المطاف إلى حيث يحب وتوفي داخل مدرسته إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، تاركا أثرا سيئا لبداية العام الدراسي في كل عام مع أطفاله.

آخر كلمات مدرس شمال سيناء قبل وفاته

«هنا كانت العزة وارتقى أبطالنا شهداء، هنا عاش أهلنا انتصارات أكتوبر»، تلك هي الكلمات الأخيرة التي نطق بها السيد حسين، في طابور الصباح لطلابه احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر ليسقط بعدها بدقائق قليلة مغشيا عليه ونقل إلى مستشفى بئر العبد ليتفاجأ أصدقاؤه بنبأ وفاته حسبما ذكر مصدر طبي لـ«الوطن».

وفاة معلمين بمدارس كفر الشيخ مع بداية العام الدراسي

لم يختلف الوضع كثيرا عن محافظة كفرالشيخ التي لم تنتهِ من وداع ونعي معلمة أمس توفيت إثر حادث أليم أمام مدرستها ليبدأ اليوم وداع ونعي جديد لمدرس آخر توفي بأزمة قلبية بعد إلقاء كلمته في طابور الصباح.

آخر كلمات مدرس كفر الشيخ قبل وفاته

الموت المفاجئ داهم المعلم إبراهيم محمد عبدالوهاب بعد إلقاء كلمة عن «الرسول» في الإذاعة المدرسية بإحدى مدارس كفر الشيخ، حيث أصيب بعدها بحالة إغماء ودع على إثرها عالمنا عن عمر ناهز الـ 66 عاما، إلا أن حسن الخاتمة تهون على أسرته آلام الفقد حسبما أشار أحد المدرسين كونه ختم حياته بالحديث عن الرسول وذكر الله.

وفي مدرسة مطوبس الثانوية التجارية بكفر الشيخ تعالى صراخ وعويل المدرسات حينما فوجئوا بإصابة زميلتهم أنديرا غاندي الفخراني، إثر تعرضها لحادث أثناء عبورها الطريق أمام المدرسة.

محافظ كفر الشيخ ينعى المدرسين

نقل المدرسين زميلتهم إلى مستشفى مطوبس العام إلا أنها توفيت إثر وصولها إلى المستشفى بدقائق قليلة، متأثرة بإصابتها البالغة، ونعى محافظ كفر الشيخ مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وفاة اثنين من مدرسيها على مدار أول يومين من الدراسة.