وفاة مدرس في طابور الصباح بالدقهلية.. وزملاؤه: شهيد العمل

توفى مدرس بمدرسة محمد يحيى شلال الابتدائية بقرية ميت فارس، في مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم، أثناء طابور الصباح داخل المدرسة.

وسقط هلال لبيب محمود مخيمر على الأرض أثنا الطابور، وحاول زملاؤه إنقاذه واستدعاء طبيب، إلا أنه كان قد توفى، وسط حالة من الحزن الشديد بين طلابه وزملائه، والذي أثنوا عليه وعلى أخلاقه التي يتميز بها، وإخلاصه في أداء عمله حتى النفس الأخير له في الحياة.

صفحات ميت فارس تتحول لدفتر عزاء

وأعلن أهالي القرية تشييع الجنازة هلال لبيب محمود مخيمر، عصر اليوم، من ساحة «علي» بقرية كفر ميت فارس، بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات، فيما تحولت صفحات التواصل الاجتماعي لقريتي ميت فارس وكفر ميت فارس إلى دفتر عزاء لنعي الراحل وسط حالة من الحزن الشديد.

وفاة معلم الأجيال في طابور الصباح

ونعى حسن عبد المنعم الجريدي المدرس الراحل قائلا: «لاحول ولا قوة إلا بالله، توفى اليوم في طابور الصباح بمدرسة ميت فارس الابتدائية معلم الأجيال الأستاذ هلال لبيب محمود مخيمر، نحسبه عند الله من الشهداء لحسن أخلاقه وتفانيه في عمله والدفنة في صلاة العصر بساحة على يوسف في مقابر كفر ميت فارس، والبقاء لله.. الله يرحمه ويغفر له ويجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم أمين يارب العالمين».

شهيد العمل مات في طابور الصبح

ووصفه السعيد حسانين، أحد أهالي القرية بأنه «شهيد العمل»، وكتبت: «سعيد العمل وشهيد مدرسة الشهيد محمد يحيى عيد شلال اليوم بالمدرسة، فقيد التربية والتعليم بإدارة بني عبيد التعليمية الأستاذ هلال لبيب محمود مخيمر اليوم الاثنين 22/11، ونرضي بقضاء الله ونحسبك عند الله شهيد العمل».

عرفات: وفاة أخلص رجال التربية والتعليم

وكتب هشام عرفات، قائلا: «البقاء لله وحده، توفى إلى رحمة الله تعالى، أستاذي ومعلمي وأخلص رجالات التربية والتعليم معلم الأجيال، الأستاذ هلال لبيب مخيمر، في طابور الصباح على رأس العمل، نسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر له وترحمه وتسكنه الفردوس الاعلى من الجنة، ويجازيه بإتقانه لعملة خير الجزاء».